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У здания ФСБ в Москве прошли пикеты против пыток

Медиазона
17:08, 21 февраля 2018
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Глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев устроили пикеты у главного здания ФСБ в Москве, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Пономарева.

Правозащитники потребовали от ФСБ прекратить пытки антифашистов из Пензы и Петербурга, обвиняемых в планировании терактов и вооруженного мятежа. Также Ганнушкина и Пономарев заявили о необходимости отстранить следователей, которые сейчас расследуют дело антифашистов, а само дело передать с местного на федеральный уровень.

Государственный террор против анархистов
sotavision
С октября 2017 года по январь 2018-го в Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы восемь антифашистов. По версии ФСБ, они создали анархистскую организацию «Сеть» и хотели устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу, а также поднять вооруженный мятеж. Ячейки «Сети» якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии.
Первоначально все арестованные, кроме одного, дали признательные показания. Позже адвокаты некоторых из них заявили, что показания у них были взяты под пытками.

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