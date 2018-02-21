У здания ФСБ в Москве прошли пикеты против пыток
Глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев устроили пикеты у главного здания ФСБ в Москве, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Пономарева.
Правозащитники потребовали от ФСБ прекратить пытки антифашистов из Пензы и Петербурга, обвиняемых в планировании терактов и вооруженного мятежа. Также Ганнушкина и Пономарев заявили о необходимости отстранить следователей, которые сейчас расследуют дело антифашистов, а само дело передать с местного на федеральный уровень.
С октября 2017 года по январь 2018-го в Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы восемь антифашистов. По версии ФСБ, они создали анархистскую организацию «Сеть» и хотели устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу, а также поднять вооруженный мятеж. Ячейки «Сети» якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии.
Первоначально все арестованные, кроме одного, дали признательные показания. Позже адвокаты некоторых из них заявили, что показания у них были взяты под пытками.