ЦСКА вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы
Московский ЦСКА победил белградскую «Црвену Звезду» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира.
Единственный мяч забил Алан Дзагоев в конце первого тайма. Первый матч закончился со счетом 0:0.
ВСЁ! Гол Дзагоева вывел нас в 1/8 финала Лиги Европы! #ЦСКАЦрвенаЗвезда pic.twitter.com/0eMMCygmcg— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 21, 2018
В 1/16 финала Лиги Европы из российских клубов также играют «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Они сыграют ответные матчи 22 февраля.
«Зенит» и «Локомотив» вышли в плей-офф с первых мест в своих группах в Лиге Европы. ЦСКА и «Спартак» попали в Лигу Европы, заняв третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.