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ЦСКА вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

ЦСКА
18:53, 21 февраля 2018
Надежный источник

Московский ЦСКА победил белградскую «Црвену Звезду» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира.

Единственный мяч забил Алан Дзагоев в конце первого тайма. Первый матч закончился со счетом 0:0.

В 1/16 финала Лиги Европы из российских клубов также играют «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Они сыграют ответные матчи 22 февраля.
«Зенит» и «Локомотив» вышли в плей-офф с первых мест в своих группах в Лиге Европы. ЦСКА и «Спартак» попали в Лигу Европы, заняв третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.
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