ЦСКА вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

ВСЁ! Гол Дзагоева вывел нас в 1/8 финала Лиги Европы! #ЦСКАЦрвенаЗвезда pic.twitter.com/0eMMCygmcg

Единственный мяч забил Алан Дзагоев в конце первого тайма. Первый матч закончился со счетом 0:0.

Московский ЦСКА победил белградскую «Црвену Звезду» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира.

В 1/16 финала Лиги Европы из российских клубов также играют «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Они сыграют ответные матчи 22 февраля.

«Зенит» и «Локомотив» вышли в плей-офф с первых мест в своих группах в Лиге Европы. ЦСКА и «Спартак» попали в Лигу Европы, заняв третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.