Суд не разрешил Лие Ахеджаковой стать общественным защитником бывшего директора «Гоголь-центра»

Московский городской суд не разрешил актрисе Лие Ахеджаковой выступать общественным защитником экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Об этом было объявлено на заседании 21 февраля, на котором рассматривается жалоба на продление меры пресечения Малобродскому и двум другим фигурантам дела «Седьмой студии» — Кириллу Серебренникову и Юрию Итину.

Допустить Ахеджакову к участию в процессе в качестве общественного защитника просил суд сам Малобродский. Другие обвиняемые и их адвокаты ходатайство поддержали.

Однако Мосгорсуд удовлетворить прошение отказался, сославшись на то, что Ахеджакова «не обладает юридическими познаниями, а интересы обвиняемого представляет профессиональный защитник».