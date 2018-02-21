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Суд не разрешил Лие Ахеджаковой стать общественным защитником бывшего директора «Гоголь-центра»

Агентство «Москва»
10:28, 21 февраля 2018
Надежный источник

Московский городской суд не разрешил актрисе Лие Ахеджаковой выступать общественным защитником экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Об этом было объявлено на заседании 21 февраля, на котором рассматривается жалоба на продление меры пресечения Малобродскому и двум другим фигурантам дела «Седьмой студии» — Кириллу Серебренникову и Юрию Итину.

Допустить Ахеджакову к участию в процессе в качестве общественного защитника просил суд сам Малобродский. Другие обвиняемые и их адвокаты ходатайство поддержали.

Однако Мосгорсуд удовлетворить прошение отказался, сославшись на то, что Ахеджакова «не обладает юридическими познаниями, а интересы обвиняемого представляет профессиональный защитник».

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на проект «Платформа». Сумму ущерба оценивается в 133 миллиона рублей.
Кроме Малобродского, Итина и Серебренникова обвинения по делу предъявлены бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерине Вороновой и директору РАМТ Софье Апфельбаум.
Все фигуранты дела кроме Вороновой и Малобродского находятся под домашним арестом. Малобродский помещен в СИЗО, а Воронова находится в розыске.

Дело «Седьмой студии»

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