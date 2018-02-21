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Российский фристайлист завоевал олимпийскую бронзу в соревнованиях по ски-кроссу

Sports.ru
05:58, 21 февраля 2018
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Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Первое место в соревнованиях занял Брэди Леман из Канады. Серебро получил Марк Бишофбергер из Швейцарии.

Медаль Ридзика стала первой олимпийской наградой в истории российского ски-кросса.

Это уже 12-я награда в копилке сборной олимпийских атлетов из России. В активе россиян три серебряных и девять бронзовых медалей зимней Олимпиады в Пхенчхане.
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