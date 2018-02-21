Российский фристайлист завоевал олимпийскую бронзу в соревнованиях по ски-кроссу
Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.
Первое место в соревнованиях занял Брэди Леман из Канады. Серебро получил Марк Бишофбергер из Швейцарии.
Сергей Ридзик #OAR – бронзовый призёр Олимпийских игр в ски-кроссе. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро – у швейцарца Марка Бишофбергера#PyeongChang2018 #freestyleskiing pic.twitter.com/2vuE3bphFE— Олимпийские игры (@Olympic) February 21, 2018
Медаль Ридзика стала первой олимпийской наградой в истории российского ски-кросса.
Это уже 12-я награда в копилке сборной олимпийских атлетов из России. В активе россиян три серебряных и девять бронзовых медалей зимней Олимпиады в Пхенчхане.