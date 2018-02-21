Российский фристайлист завоевал олимпийскую бронзу в соревнованиях по ски-кроссу

Сергей Ридзик #OAR – бронзовый призёр Олимпийских игр в ски-кроссе. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро – у швейцарца Марка Бишофбергера #PyeongChang2018 #freestyleskiing pic.twitter.com/2vuE3bphFE

Первое место в соревнованиях занял Брэди Леман из Канады. Серебро получил Марк Бишофбергер из Швейцарии.

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Это уже 12-я награда в копилке сборной олимпийских атлетов из России. В активе россиян три серебряных и девять бронзовых медалей зимней Олимпиады в Пхенчхане.