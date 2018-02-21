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Российские лыжники завоевали серебро Олимпиады в командном спринте

ТАСС
10:59, 21 февраля 2018
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Россияне Александр Большунов и Денис Спицов завоевали серебряную медаль в лыжном командном спринте свободным стилем на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Они показали результат 15 минут 57,9 секунды.

Для обоих спортсменов это уже третья медаль на нынешних Играх. Ранее они завоевали серебро в эстафете. Кроме того, Большунов выиграл бронзовую медаль в лыжном спринте, а Спицов — бронзу в лыжной гонке.

Первое место в командном спринте заняла сборная Норвегии (Мартин Сундбю, Йоханнес Клебо). Это уже 12-я золотая медаль в копилке норвежской сборной, которая в неофициальном командном зачете удерживает первое место.

Третьими к финишу пришли французские лыжники Морис Манифика и Ришар Жув.

По состоянию на 21 февраля в копилке сборной олимпийских атлетов из России 13 медалей зимних Игр в Пхенчхане: четыре серебряных и девять бронзовых.
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