Российские лыжники завоевали серебро Олимпиады в командном спринте
Россияне Александр Большунов и Денис Спицов завоевали серебряную медаль в лыжном командном спринте свободным стилем на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Они показали результат 15 минут 57,9 секунды.
Для обоих спортсменов это уже третья медаль на нынешних Играх. Ранее они завоевали серебро в эстафете. Кроме того, Большунов выиграл бронзовую медаль в лыжном спринте, а Спицов — бронзу в лыжной гонке.
Первое место в командном спринте заняла сборная Норвегии (Мартин Сундбю, Йоханнес Клебо). Это уже 12-я золотая медаль в копилке норвежской сборной, которая в неофициальном командном зачете удерживает первое место.
Третьими к финишу пришли французские лыжники Морис Манифика и Ришар Жув.
По состоянию на 21 февраля в копилке сборной олимпийских атлетов из России 13 медалей зимних Игр в Пхенчхане: четыре серебряных и девять бронзовых.