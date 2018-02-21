Российские лыжники завоевали серебро Олимпиады в командном спринте

Россияне Александр Большунов и Денис Спицов завоевали серебряную медаль в лыжном командном спринте свободным стилем на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Они показали результат 15 минут 57,9 секунды.

Для обоих спортсменов это уже третья медаль на нынешних Играх. Ранее они завоевали серебро в эстафете. Кроме того, Большунов выиграл бронзовую медаль в лыжном спринте, а Спицов — бронзу в лыжной гонке.

Первое место в командном спринте заняла сборная Норвегии (Мартин Сундбю, Йоханнес Клебо). Это уже 12-я золотая медаль в копилке норвежской сборной, которая в неофициальном командном зачете удерживает первое место.

Третьими к финишу пришли французские лыжники Морис Манифика и Ришар Жув.