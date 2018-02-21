Российские хоккеисты обыграли норвежцев и вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. Наша команда уверенно победила Норвегию 6:1 и продолжает борьбу за медали Олимпиады. Больше информации👉 https://t.co/IQ1VJ4OcWJ pic.twitter.com/DsIAUj4pV1

Встреча закончилась со счетом 6:1. В составе российской сборной отличились Михаил Григоренко (8-я минута), Никита Гусев (13-я минута), Вячеслав Войнов (19-я минута), Сергей Калинин (28-я минута), Никита Нестеров (33-я минута) и Иван Телегин (54-я минута). У норвежцев шайбу забросил Александер Бонсаксен (27-я минута).

Хоккейная сборная олимпийских атлетов из России обыграла команду Норвегии и вышла в полуфинал турнира зимних Игр в Пхенчхане.

В полуфинале россияне встретятся со сборной Чехии, которая ранее обыграла команду США в серии буллитов со счетом 3:2.

Позднее 21 февраля состоятся еще два матча четвертьфинала между Швецией и Германией, а также Канадой и Финляндией.

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады впервые за 12 лет. В 2006 году на зимних Играх в Турине россияне финишировали четвертыми, проиграв в матче за третье место сборной Чехии.