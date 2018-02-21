«Коммерсант»: после санации Промсвязьбанка его владельцы сняли 4,5 миллиарда рублей наличными в другом банке

Совладельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы вскоре после начала процедуры санации сняли 4,5 миллиарда рублей со своих счетов в банке «Возрождение». Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

Собеседник газеты утверждает, что средства были выведены в ночь на 28 или 29 декабря 2017 года — через две недели после ввода временной администрации в Промсвязьбанке. Другой источник «Коммерсанта» заявил, что снятые средства перед этим, вероятно, были переправлены из Промсвязьбанка в «Возрождение».

Сумма 4,5 миллиарда рублей превышает средний годовой остаток средств в кассе «Возрождения» — согласно отчетности, в декабре 2017 года этот остаток резко вырос. По словам источников газеты, Центробанк не мог не заметить такого наращивания средств в кассе, но оснований для остановки операции не было, так как к «Возрождению» претензий нет.

Представитель Алексея Ананьева заявил «Коммерсанту», что информация о снятии денег — «полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла».