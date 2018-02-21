Испания выдала России бизнесмена, укравшего полмиллиарда рублей у ФСБ
21 февраля в аэропорту Мадрида был выдан России сочинский предприниматель Михаил Лягин, ранее задержанный в Испании по обвинению в хищении более 550 миллионов рублей у предприятия ФСБ.
Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, генеральный директор управляющей компании «Инвест-Виктория» Михаил Лягин обвиняется по статьям 159 и 174 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере» и «легализация денежных средств»).
Согласно данным следствия, бизнесмен «преднамеренно не исполнил обязательства» по трем договорам подряда с ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России, похитив принадлежащие предприятию полмиллиарда рублей.
Кроме того, предприниматель в этот же период «совершил ряд финансовых операций и других сделок с денежными средствами, осуществив легализацию (отмывание) более 390 миллионов рублей, что является особо крупным размером».