Екатерина Андреева прокомментировала отстранение от московских выпусков программы «Время» цитатой из «Любэ»
Екатерина Андреева прокомментировала решение о замене ее в качестве ведущего новостной программы «Время» для Москвы и двух соседних часовых поясов на Кирилла Клейменова.
«Я веду „Время“ на всю страну. А Москва, как известно — это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва», — написала Андреева в комментариях в своем инстаграме. «Мое время закончиться не может», — добавила она.
Далее в комментариях Андреева процитировала песню группы «Любэ»: «От Волги до Енисея — леса, косогоры и степи. Россея, моя ты Россея… от Волги и до Енисея» (орфография и пунктуация авторские).
Екатерина Андреева вела программу «Время» для московских «орбит» с 1997 года. Она является лицом Первого канала.
В середине февраля было объявлено, что ведущим вечерних московских выпусков «Времени» будет Кирилл Клейменов — заместитель генерального директора Первого канала. Первый выпуск с Клейменовым вышел вечером 19 февраля.
Пресс-служба Первого канала объяснила смену ведущих появлением новой студии, к которой должны привыкнуть сотрудники.
Источник «Русской службы Би-би-си», в свою очередь, рассказал, что у Андреевой сложные отношения с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Он также сообщил, что Клейменов будет вести московские выпуски «Времени» как минимум до президентских выборов 18 марта.