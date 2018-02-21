Екатерина Андреева прокомментировала отстранение от московских выпусков программы «Время» цитатой из «Любэ»

Екатерина Андреева прокомментировала решение о замене ее в качестве ведущего новостной программы «Время» для Москвы и двух соседних часовых поясов на Кирилла Клейменова.

«Я веду „Время“ на всю страну. А Москва, как известно — это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва», — написала Андреева в комментариях в своем инстаграме. «Мое время закончиться не может», — добавила она.

Далее в комментариях Андреева процитировала песню группы «Любэ»: «От Волги до Енисея — леса, косогоры и степи. Россея, моя ты Россея… от Волги и до Енисея» (орфография и пунктуация авторские).