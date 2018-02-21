Бывший генеральный конструктор «Антонова»: у Ан-148 могла не сработать сигнализация
У самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье, могла не сработать сигнализация об отключенном обогреве датчиков. Такую версию выдвинул в интервью МК бывший генеральный конструктор «Антонова», где был разработан Ан-148, Дмитрий Кива.
«У командира есть перед глазами табло, где написано: включите обогрев ПВД (приемников воздушного давления). И если второй пилот не включил, то у командира срабатывает предупреждение. Срабатывает также световая сигнализация — желтым цветом горит кнопка», — рассказал Кива.
По словам бывшего генерального конструктора «Антонова», одна из систем предупреждения могла не сработать. Однако ситуацию, при которой отключились и световая сигнализация, и индикация на табло, он полностью исключил.
Другой источник изданий из авиаотрасли также предположил, что у Ан-148 могла или не сработать сигнализация об отключенном обогреве датчиков, или они по каким-то причинам не обращали внимание на предупреждения.
«Судя по тому, что действия экипажа были абсолютно рассогласованными — командир нос вниз опускал, чтобы скорость набрать, второй пилот, наоборот, продолжал в прежнем режиме управлять лайнером — это значит, они не понимали, что происходит. То есть сигнализация, скорее всего, не сработала», — заявил он.
А могла сигнализация по каким-то причинам не сработать? Могла. Но такого сочетания не бывает, чтобы сразу не сработало табло с текстовым предупреждением и горящие желтые кнопки. То есть у правого пилота горят на кнопках лампочки, которые сигнализируют: обогрев не включен. Но и у командира загорается табло. Не может такого быть, чтобы одновременно две системы контроля, дублирующие друг друга, вдруг отключились.