Бывший генеральный конструктор «Антонова»: у Ан-148 могла не сработать сигнализация

У самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье, могла не сработать сигнализация об отключенном обогреве датчиков. Такую версию выдвинул в интервью МК бывший генеральный конструктор «Антонова», где был разработан Ан-148, Дмитрий Кива.

«У командира есть перед глазами табло, где написано: включите обогрев ПВД (приемников воздушного давления). И если второй пилот не включил, то у командира срабатывает предупреждение. Срабатывает также световая сигнализация — желтым цветом горит кнопка», — рассказал Кива.

По словам бывшего генерального конструктора «Антонова», одна из систем предупреждения могла не сработать. Однако ситуацию, при которой отключились и световая сигнализация, и индикация на табло, он полностью исключил.

Другой источник изданий из авиаотрасли также предположил, что у Ан-148 могла или не сработать сигнализация об отключенном обогреве датчиков, или они по каким-то причинам не обращали внимание на предупреждения.

«Судя по тому, что действия экипажа были абсолютно рассогласованными — командир нос вниз опускал, чтобы скорость набрать, второй пилот, наоборот, продолжал в прежнем режиме управлять лайнером — это значит, они не понимали, что происходит. То есть сигнализация, скорее всего, не сработала», — заявил он.