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Андрей Малахов снял в Сирии выпуск «Прямого эфира» о погибшем летчике Романе Филипове

РБК
19:30, 21 февраля 2018
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В Сирии на российской военной базе Хмеймим прошли съемки передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова, сообщает РБК со ссылкой на телеведущего.

Выпуск посвящен военному летчику Роману Филипову, который погиб в Сирии 3 февраля. «Все устали от историй Джигарханяна и Шурыгиной, сегодня обществу нужен такой герой», — заявил Малахов.

В программе не затрагивается тема авиаудара, нанесенного США 8 февраля по сирийским проправительственным силам, отметил Малахов. В командировке в Сирию телеведущий не общался с бойцами частной военной компании Вагнера, а разговаривал только с российскими военными — сослуживцами майора Филипова.

РБК
Российский летчик Роман Филипов погиб после того, как в провинции Идлиб боевики сбили его самолет Су-25. Филипов успешно катапультировался, но на земле был окружен и подорвал себя гранатой.
8 февраля в Сирии, по неофициальным данным, погибли по меньшей мере несколько десятков граждан России — наемников, воюющих в составе ЧВК «Вагнера». Международная коалиция нанесла по ним удар, когда они пытались захватить местный нефтезавод, контролируемый курдами.
МИД РФ официально подтвердил лишь гибель нескольких россиян и ранения нескольких десятков граждан России и стран СНГ, подчеркнув, что они не являются российскими военнослужащими.
Андрей Малахов ведет программу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» с августа 2017 года. До этого он много лет вел программу «Пусть говорят» на Первом. В «Прямом эфире» он, в частности, провел эфиры с Ксенией Собчак после ее объявления об участии в выборах президента и с Сергеем Семеновым, осужденным за изнасилование Дианы Шурыгиной, которая неоднократно участвовала в «Пусть говорят».

О гибели Романа Филипова

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