Зять миллиардера Германа Хана признал вину в даче ложных показаний ФБР в рамках «российского расследования»

В США в рамках «российского расследования» предъявили обвинения юристу Алексу ван дер Цвану, зятю российского миллиардера Германа Хана. Он признал себя виновным.

Обвинения не связаны с предполагаемым вмешательством России в выборы. Ван дер Цван обвиняется в даче ложных показаний агентам ФБР, которые его расспрашивали его о связях с Риком Гейтсом. Гейтс — партнер бывшего главы кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, им обоим предъявлены обвинения в связи с их лоббистской деятельностью в пользу украинской «Партии регионов».

Ван дер Цван работал в юридической фирме, которая в 2012 году по заказу Минюста Украины подготовила доклад с одобрением уголовного преследования Юлии Тимошенко. По мнению следствия, Манафорт и Гейтс лоббировали создание доклада и через офшорные компании перевели фирме четыре миллиона долларов за его подготовку.

В ноябре 2017 года ван дер Цван соврал агентам ФБР о содержании и времени своих разговоров с Гейтсом и еще одним, неназванным человеком, а также об удалении своей переписки.