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Зять миллиардера Германа Хана признал вину в даче ложных показаний ФБР в рамках «российского расследования»

Associated Press
20:53, 20 февраля 2018
Надежный источник

В США в рамках «российского расследования» предъявили обвинения юристу Алексу ван дер Цвану, зятю российского миллиардера Германа Хана. Он признал себя виновным.

Обвинения не связаны с предполагаемым вмешательством России в выборы. Ван дер Цван обвиняется в даче ложных показаний агентам ФБР, которые его расспрашивали его о связях с Риком Гейтсом. Гейтс — партнер бывшего главы кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, им обоим предъявлены обвинения в связи с их лоббистской деятельностью в пользу украинской «Партии регионов».

Ван дер Цван работал в юридической фирме, которая в 2012 году по заказу Минюста Украины подготовила доклад с одобрением уголовного преследования Юлии Тимошенко. По мнению следствия, Манафорт и Гейтс лоббировали создание доклада и через офшорные компании перевели фирме четыре миллиона долларов за его подготовку.

В ноябре 2017 года ван дер Цван соврал агентам ФБР о содержании и времени своих разговоров с Гейтсом и еще одним, неназванным человеком, а также об удалении своей переписки.

Обвинение утверждает, что ван дер Цван солгал о своей роли в подготовке доклада о суде над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. <…> Ван дер Цван обвиняется в том, что соглал во время допроса 3 ноября 2017 года о времени своего последнего разговора с Гейтсом и еще одним неназванным человеком. <…> Он также удалил электронную почту, которую у него затребовал офис спецпрокурора (англ. яз.).

Associated Press
В США под руководством бывшего директора ФБР, спецпрокурора Роберта Мюллера идет расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США и возможных связей штаба Дональда Трампа с Россией.
В середине февраля в рамках этого расследования были предъявлены обвинения 13 россиянам, связанных с «Агентством интернет-исследований» («фабрикой троллей»). По версии следствия, они организовали пропагандистскую кампанию в американском сегменте соцсетей. Среди них — бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся близким к президенту РФ Владимиру Путину.
Акционер «Альфа-Групп» Герман Хан, по оценке журнала Forbes на 2017 год, занимает 11 место в списке богатейших бизнесменов России с состоянием в 9,3 миллиарда долларов. 
В 2017 году Хан вместе с другими владельцами Альфа-Банка подал в суд на издание Buzzfeed из-за публикации непроверенного «досье Трампа», в котором утверждалось, что они выполняли поручения Владимира Путина и были причастны к кампании по вмешательству в американские выборы.

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