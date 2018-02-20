Петр Порошенко подписал закон о Донбассе, в котором Россия названа агрессором

Порошенко также поручил министерству обороны подготовить предложения по изменению формата силовой операции в Донбассе, сообщает ТАСС.

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором говорится о «вооруженной агрессии Российской Федерации». Об этом сообщает украинское издание 112.ua.

Закон о реинтеграции Донбасса признает временно оккупированными неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. В законе Украина называет Россию страной-агрессором и возлагает на нее ответственность за нарушения прав человека на этих территориях.

Новый закон должен прийти на смену режиму антитеррористической операции, в соответствии с которым Украина сейчас определяет статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Для противодействия «вооруженной агрессии Российской Федерации» планируется создать объединенный штаб.

Российский МИД заявил , что принятый закон станет угрозой для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

С 2014 года некоторые районы Донецкой и Луганской областей контролируют пророссийские сепаратисты, провозгласившие там независимые государства. Эти республики официально не признаны международным сообществом.