Обвинение попросило три года для фигуранта «дела 26 марта». Он якобы ударил омоновца ногой по голове
Прокуратура попросила суд приговорить к трем годам колонии Дмитрия Борисова, которого обвиняют в нападении на полицейского на акции 26 марта 2017 года в Москве.
По версии обвинения, на оппозиционной акции 26 марта 2017 года в Москве Дмитрий Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции.
По словам его адвоката Ильи Новикова, при задержании Борисова несли к автозаку пятеро омоновцев, применяя к нему силу. Вырываясь, Борисов мог непроизвольно задеть ногой шлем одного из них, считает адвокат.
Антикоррупционная акция 26 марта стала первой из всероссийских акций протеста, организованных штабом Алексея Навального в ходе предвыборной кампании.
За нападение на полицейских на акции в Москве были осуждены на реальные сроки пять человек — Юрий Кулий, Андрей Косых, Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Алексей Политиков. Юрий Кулий, получивший самый маленький срок, уже вышел на свободу.