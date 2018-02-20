Обвинение попросило три года для фигуранта «дела 26 марта». Он якобы ударил омоновца ногой по голове

Прокуратура попросила суд приговорить к трем годам колонии Дмитрия Борисова, которого обвиняют в нападении на полицейского на акции 26 марта 2017 года в Москве.

По версии обвинения, на оппозиционной акции 26 марта 2017 года в Москве Дмитрий Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции.

По словам его адвоката Ильи Новикова, при задержании Борисова несли к автозаку пятеро омоновцев, применяя к нему силу. Вырываясь, Борисов мог непроизвольно задеть ногой шлем одного из них, считает адвокат.