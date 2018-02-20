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Обвинение попросило три года для фигуранта «дела 26 марта». Он якобы ударил омоновца ногой по голове

Интерфакс
13:43, 20 февраля 2018
Надежный источник

Прокуратура попросила суд приговорить к трем годам колонии Дмитрия Борисова, которого обвиняют в нападении на полицейского на акции 26 марта 2017 года в Москве.

По версии обвинения, на оппозиционной акции 26 марта 2017 года в Москве Дмитрий Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции.

По словам его адвоката Ильи Новикова, при задержании Борисова несли к автозаку пятеро омоновцев, применяя к нему силу. Вырываясь, Борисов мог непроизвольно задеть ногой шлем одного из них, считает адвокат.

Антикоррупционная акция 26 марта стала первой из всероссийских акций протеста, организованных штабом Алексея Навального в ходе предвыборной кампании. 
За нападение на полицейских на акции в Москве были осуждены на реальные сроки пять человек — Юрий Кулий, Андрей Косых, Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Алексей Политиков. Юрий Кулий, получивший самый маленький срок, уже вышел на свободу.

Подробнее о деле Дмитрия Борисова

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