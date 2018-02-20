Минобороны РФ рассматривает возможность смены командующего группировкой в Сирии

Генерал-полковник Сергей Суровикин может вернуться на пост командующего российской группировкой войск в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны.

«Такая возможность в настоящее время обсуждается», — сказал собеседник агентства. По его словам, предполагается, что Суровикин, в случае возвращения в Сирию, сохранит за собой пост главкома Военно-космических сил. Его обязанности главком будет временно исполнять один из заместителей.