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В «Матросской тишине» сменился начальник. В СИЗО была проверка из-за сообщений о VIP-камерах

ТАСС
16:24, 19 февраля 2018
Надежный источник

Управление ФСИН по Москве назначило нового начальника в СИЗО № 1 «Матросская тишина».

Прежний начальник СИЗО Владимир Клочек вышел на пенсию. На его должность назначен Сергей Поздеев, который ранее был заместителем руководителя управления ФСИН по Кировской области.

Связан ли уход прежнего начальника СИЗО на пенсию с недавними публикациями о VIP-камерах в изоляторе и результатами прокурорской проверки , во ФСИН не уточнили.

19 февраля уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что осмотрела так называемые VIP-камеры и сочла их камерами «с обычными человеческими условиями, не более того». «Так в моем представлении должны выглядеть все камеры», — сказала омбудсмен.

«Я надеюсь, что он сможет сформировать рабочий коллектив, потому что очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент. Мы его поддержим в назначении людей на должности для того, чтобы и далее СИЗО („Матросская Тишина“) шел по пути перспективного развития и становился одним из ведущих изоляторов нашей страны», — отметил [глава УФСИН по Москве Сергей] Мороз.

ТАСС
В январе в «Матросской тишине» провели проверку в связи с публикациями о VIP-камерах в изоляторе. Таких камер прокуратура не нашла, но рекомендовала возбудить уголовное дело о злоупотреблении полномочиями —  в СИЗО нарушались правила о раздельном содержании разных категорий заключенных.
О VIP-камерах в изоляторе сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее словам, в изоляторе есть камеры с хорошим ремонтом и бытовой техникой. В одной из них содержится неоднократно судимый Дионисий Золотов, занимающийся «решением вопросов» с уголовными делами.
Статья Меркачевой вышла после задержания ее коллеги по ОНК, правозащитника Дениса Набиуллина. По версии следствия, он предложил за 500 тысяч долларов освободить из «Матросской Тишины» банкира Ильдара Клеблеева. Набиуллин утверждает, что стал жертвой провокации со стороны Золотова.

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