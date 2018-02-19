В «Матросской тишине» сменился начальник. В СИЗО была проверка из-за сообщений о VIP-камерах
Управление ФСИН по Москве назначило нового начальника в СИЗО № 1 «Матросская тишина».
Прежний начальник СИЗО Владимир Клочек вышел на пенсию. На его должность назначен Сергей Поздеев, который ранее был заместителем руководителя управления ФСИН по Кировской области.
Связан ли уход прежнего начальника СИЗО на пенсию с недавними публикациями о VIP-камерах в изоляторе и результатами прокурорской проверки , во ФСИН не уточнили.
19 февраля уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что осмотрела так называемые VIP-камеры и сочла их камерами «с обычными человеческими условиями, не более того». «Так в моем представлении должны выглядеть все камеры», — сказала омбудсмен.
«Я надеюсь, что он сможет сформировать рабочий коллектив, потому что очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент. Мы его поддержим в назначении людей на должности для того, чтобы и далее СИЗО („Матросская Тишина“) шел по пути перспективного развития и становился одним из ведущих изоляторов нашей страны», — отметил [глава УФСИН по Москве Сергей] Мороз.