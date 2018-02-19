В «Матросской тишине» сменился начальник. В СИЗО была проверка из-за сообщений о VIP-камерах

Управление ФСИН по Москве назначило нового начальника в СИЗО № 1 «Матросская тишина».

Прежний начальник СИЗО Владимир Клочек вышел на пенсию. На его должность назначен Сергей Поздеев, который ранее был заместителем руководителя управления ФСИН по Кировской области.

Связан ли уход прежнего начальника СИЗО на пенсию с недавними публикациями о VIP-камерах в изоляторе и результатами прокурорской проверки , во ФСИН не уточнили.

19 февраля уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что осмотрела так называемые VIP-камеры и сочла их камерами «с обычными человеческими условиями, не более того». «Так в моем представлении должны выглядеть все камеры», — сказала омбудсмен.