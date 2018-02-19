Помощника главы Якутии сняли с рейса «Аэрофлота». Авиакомпания заявила, что он нецензурно ругался и пытался войти в кабину пилотов

Помощник главы Якутии Евгений Шигапов был снят с рейса «Аэрофлота», вылетавшего из Москвы.

Как сообщил глава Якутии Егор Борисов в своем инстаграме, «после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника».

Борисов заявил, что поручил аппарату правительства республики «дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы» и при необходимости подготовить исковое заявление.

В свою очередь в «Аэрофлоте» настаивают на другой версии произошедшего, сообщает РБК. По словам представителя компании, Борисов с супругой и Евгений Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством покупок из Duty Free и ручной клади.

Предъявлять посадочные талоны они «в категорической форме отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании». Шигапов также попытался проникнуть в кабину пилотов и нецензурно выражался.

Представитель «Аэрофлота» подчеркнул, что у авиакомпании есть показания свидетелей инцидента.