Эмма Уотсон пожертвовала миллион фунтов на борьбу с домогательствами

Актриса Эмма Уотсон пожертвовала один миллион фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов) британскому благотворительному «Фонду справедливости и равенства», призванному защитить пострадавших от сексуальных домогательств.

О создании фонда было объявлено 18 февраля в открытом письме в газете Observer, которое подписали более 200 британских и ирландских актрис, включая Кейт Уинслетт, Киру Найтли, Эмилию Кларк, Эмму Уотсон, Сиршу Ронан, Саманту Мортон, Тэмзин Грег и других.

Кампания была запущена в поддержку движения Timeʼs Up голливудских актрис против сексуального насилия. Также в знак солидарности кинозвезды пришли в черных нарядах на церемонию вручения наград Британской киноакадемии (BAFTA), как ранее поступили в Голливуде на вручении «Золотых глобусов».

Помимо Уотсон, жертвователями «Фонду справедливости и равенства» выступили Кира Найтли, Том Хиддлстон, Джоди Уиттакер, Гугу Мбата-Роу, Нуми Рапас, Тэмзин Грег и другие.