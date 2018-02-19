Аптечные сети предупредили о массовом закрытии точек из-за предложения продавать лекарства в супермаркетах

Крупнейшие аптечные сети объявили, что могут закрыть до половины торговых точек, если будет принят закон, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в обычных магазинах.

Гендиректор «Риглы» Александр Филиппов заметил, что 743 из 1860 его аптек находятся рядом с продуктовыми магазинами. «Если законопроект будет утвержден, скорее всего, эти аптеки будут подлежать закрытию», — заявил он на заседании «Деловой России». Филиппов добавил, что судьба конкретных аптек будет зависеть от уровня продаж.

Под угрозой также находятся более половины из 462 аптек «Неофармы», рассказал гендиректор сети Евгений Нифантьев.

При этом в Федеральной антимонопольной службе заметили, что продажа лекарств в обычных магазинах будет способствовать снижению цен.