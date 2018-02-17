Журналистов «Центра управления расследованиями» заблокировали на дороге у хозяйства, где любит охотиться Сечин

«МБХ-Медиа»
17:55, 17 февраля 2018
Надежный источник

В Тульской области машину журналистов «Центра управления расследованиями» заблокировали на дороге недалеко от охотничьего хозяйства «Зубр». ЦУР снимал про это хозяйство сюжет из-за жалоб местных жителей на то, что «Зубр» незаконно отнимает у них землю.

Дорогу журналистам перегородили два черных внедорожника с символикой «Зубра», которые стоят с включенной аварийной сигнализацией, пишет «Медиазона». Их водители утверждают, что попали в аварию и ждут полицию.

Один из фермеров позвонил журналистам и рассказал, что руководитель «Зубра» Игорь Кабанов приехал к нему домой и стал угрожать, требуя, чтобы журналисты отдали флешки с материалами, передает «Дождь». Журналистам Кабанов по телефону заявил, что это они попали в ДТП и скрылись с места происшествия.

На место приехали сотрудники ГИБДД, они повезли одного из журналистов ЦУРа на «место ДТП», передает «Медиазона».

Гендиректор охотхозяйства Игорь Кабанов позвонил главному редактору ЦУРа, заявил, что «вы устроили ДТП с автомобилями охотхозяйства и пытались скрыться с места ДТП», после чего бросил трубку.

«МБХ-Медиа»
Охотничье хозяйство «Зубр», как сообщает «МБХ-Медиа», связано с сыном бывшего главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, близкого к Игорю Сечину, нынешнему руководителю компании. Сечин, как пишет издание со ссылкой на местных жителей, якобы и сам любит охотиться в хозяйстве «Зубр».
Игорь Сечин производит из убитой им дичи колбасные изделия, которые дарит коллегам и чиновникам. Корзинка с колбасой Сечина фигурировала в деле против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева — по утверждению следствия, вместе с ней Сечин передал Улюкаеву взятку.
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