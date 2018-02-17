Журналистов «Центра управления расследованиями» заблокировали на дороге у хозяйства, где любит охотиться Сечин

В Тульской области машину журналистов заблокировали на дороге недалеко от охотничьего хозяйства «Зубр». ЦУР снимал про это хозяйство сюжет из-за жалоб местных жителей на то, что «Зубр» незаконно отнимает у них землю.

Дорогу журналистам перегородили два черных внедорожника с символикой «Зубра», которые стоят с включенной аварийной сигнализацией, пишет «Медиазона». Их водители утверждают, что попали в аварию и ждут полицию.

Съемочную группу Центра управления расследованиями уже час блокируют на дороге работники охотхозяйства в Тульской области, где охотится Игорь Сечинhttps://t.co/dfvjkmOnTI pic.twitter.com/uoNlPCkhiS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 17, 2018

Один из фермеров позвонил журналистам и рассказал, что руководитель «Зубра» Игорь Кабанов приехал к нему домой и стал угрожать, требуя, чтобы журналисты отдали флешки с материалами, передает «Дождь». Журналистам Кабанов по телефону заявил, что это они попали в ДТП и скрылись с места происшествия.

На место приехали сотрудники ГИБДД, они повезли одного из журналистов ЦУРа на «место ДТП», передает «Медиазона».