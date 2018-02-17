Журналистов «Центра управления расследованиями» заблокировали на дороге у хозяйства, где любит охотиться Сечин
В Тульской области машину журналистов «Центра управления расследованиями» заблокировали на дороге недалеко от охотничьего хозяйства «Зубр». ЦУР снимал про это хозяйство сюжет из-за жалоб местных жителей на то, что «Зубр» незаконно отнимает у них землю.
Дорогу журналистам перегородили два черных внедорожника с символикой «Зубра», которые стоят с включенной аварийной сигнализацией, пишет «Медиазона». Их водители утверждают, что попали в аварию и ждут полицию.
Съемочную группу Центра управления расследованиями уже час блокируют на дороге работники охотхозяйства в Тульской области, где охотится Игорь Сечинhttps://t.co/dfvjkmOnTI pic.twitter.com/uoNlPCkhiS— МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 17, 2018
Один из фермеров позвонил журналистам и рассказал, что руководитель «Зубра» Игорь Кабанов приехал к нему домой и стал угрожать, требуя, чтобы журналисты отдали флешки с материалами, передает «Дождь». Журналистам Кабанов по телефону заявил, что это они попали в ДТП и скрылись с места происшествия.
На место приехали сотрудники ГИБДД, они повезли одного из журналистов ЦУРа на «место ДТП», передает «Медиазона».
Гендиректор охотхозяйства Игорь Кабанов позвонил главному редактору ЦУРа, заявил, что «вы устроили ДТП с автомобилями охотхозяйства и пытались скрыться с места ДТП», после чего бросил трубку.