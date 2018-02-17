Российские лыжницы выиграли бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане
Российские лыжницы завоевали бронзовую медаль в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане.
В составе российской команды выступили Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.
Выиграли эстафету спортсменки из Норвегии, второе место заняла команда Швеции.
Congratulations Natalia Nepryaeva, Yulia Belorukova, Anastasia Sedova & Anna Nechaevskaya #OAR on #CrossCountrySkiing #bronze 👏— Olympic Channel (@olympicchannel) February 17, 2018
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Последний раз российские лыжницы получали медали в эстафете на Олимпиаде в 2006 году — это было золото на Играх в Турине.