Российские лыжницы выиграли бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане

Олимпийские спортсмены из России
10:34, 17 февраля 2018
Надежный источник

Российские лыжницы завоевали бронзовую медаль в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане.

В составе российской команды выступили Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.

Выиграли эстафету спортсменки из Норвегии, второе место заняла команда Швеции.

Последний раз российские лыжницы получали медали в эстафете на Олимпиаде в 2006 году — это было золото на Играх в Турине.

Медали Олимпиады-2018

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме