Российские хоккеисты обыграли США и вышли в четвертьфинал олимпийского турнира

Олимпийские спортсмены из России
14:44, 17 февраля 2018
Надежный источник

Российские хоккеисты обыграли сборную США со счетом 4:0 в последнем матче группового этапа на Олимпиаде в Пхенчхане.

По две шайбы забили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

Команда россиян заняла первое место в группе и вышла в четвертьфинал турнира.

Сборная России по хоккею считается одним из фаворитов Олимпиады 2018 года. Ради подготовки к Играм был существенно переформатирован календарь турнира Континентальной хоккейной лиги. Североамериканская НХЛ впервые с 1998 года не разрешила своим хоккеистам ехать на Олимпиаду. 

Олимпиада в Пхенчхане

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