Российские хоккеисты обыграли США и вышли в четвертьфинал олимпийского турнира
Российские хоккеисты обыграли сборную США со счетом 4:0 в последнем матче группового этапа на Олимпиаде в Пхенчхане.
По две шайбы забили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.
Команда россиян заняла первое место в группе и вышла в четвертьфинал турнира.
Гуд бай, Америка!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 17, 2018
Унесли наши хоккеисты сборную США со счётом 4-0. Без вариантов. Молодцы! Продолжаем в том же духе. Сегодня дублями отметились Прохоркин и Ковальчук. Ждём такой же игры и в плей-офф!
А все самое интересное об этой встрече на портале https://t.co/tPq1GcsYXc pic.twitter.com/Pl86x21A3m
Сборная России по хоккею считается одним из фаворитов Олимпиады 2018 года. Ради подготовки к Играм был существенно переформатирован календарь турнира Континентальной хоккейной лиги. Североамериканская НХЛ впервые с 1998 года не разрешила своим хоккеистам ехать на Олимпиаду.