Российские хоккеисты обыграли США и вышли в четвертьфинал олимпийского турнира

Гуд бай, Америка!

Унесли наши хоккеисты сборную США со счётом 4-0. Без вариантов. Молодцы! Продолжаем в том же духе. Сегодня дублями отметились Прохоркин и Ковальчук. Ждём такой же игры и в плей-офф!

А все самое интересное об этой встрече на портале https://t.co/tPq1GcsYXc pic.twitter.com/Pl86x21A3m