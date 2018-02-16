В Улан-Удэ собрались выпускать модернизированные Ан-2 с американскими двигателями

На авиационном заводе в Улан-Удэ в 2019 году планируется начать выпуск глубоко модернизированных самолетов Ан-2, получивших название ТВС-2ДТС.

Соответствующее соглашение, сообщает «Коммерсант», Минпромторг, Минтранс, республики Бурятия и Саха, а также холдинг «Вертолеты России», подписали на инвестиционном форуме в Сочи.

Модернизированную версию Ан-2 — легкого самолета для региональных перевозок — планируется изготавливать полностью из композитных материалов и оснащать американскими двигателями Honeywell, которые позволят значительно сократить себестоимость часа полета и снизить расход топлива. Цена одного самолета ТВС-2ДТС — 1,2 миллиона долларов.

Предполагается, что на первом этапе самолет будет летать в Сибири и на Дальнем Востоке. Первым его получит авиакомпания, создаваемая при участии регионов.