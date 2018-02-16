В Улан-Удэ собрались выпускать модернизированные Ан-2 с американскими двигателями

Коммерсант
06:55, 16 февраля 2018
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На авиационном заводе в Улан-Удэ в 2019 году планируется начать выпуск глубоко модернизированных самолетов Ан-2, получивших название ТВС-2ДТС.

Соответствующее соглашение, сообщает «Коммерсант», Минпромторг, Минтранс, республики Бурятия и Саха, а также холдинг «Вертолеты России», подписали на инвестиционном форуме в Сочи.

Модернизированную версию Ан-2 — легкого самолета для региональных перевозок — планируется изготавливать полностью из композитных материалов и оснащать американскими двигателями Honeywell, которые позволят значительно сократить себестоимость часа полета и снизить расход топлива. Цена одного самолета ТВС-2ДТС — 1,2 миллиона долларов.

Предполагается, что на первом этапе самолет будет летать в Сибири и на Дальнем Востоке. Первым его получит авиакомпания, создаваемая при участии регионов.

Авиакомпании не стали комментировать планы выпуска нового самолета, но источники «Ъ» признают, что дефицит такой техники «очень острый». 

Коммерсант
Ан-2, известный, в числе прочего, под названием «кукурузник», был создан в конце 1940-х годов. В СССР Ан-2 широко использовался для региональных пассажирских и грузовых перевозок, а также для выполнения сельскохозяйственных работ. Такие самолеты также использовали и продолжают использовать спортивные клубы и структуры Минобороны.
Первый испытательный полет опытного образца глубоко модернизированной версии Ан-2 — ТВС-2ДТС — состоялся летом 2017 года.
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