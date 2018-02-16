Соучастник убийства милиционера в Санкт-Петербурге шесть лет прятался в лесу. Его нашли и приговорили к 16 годам

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима Вячеслава Парушенкова, который в 2010 году участвовал в нападении на сотрудников милиции, а затем шесть лет прятался в лесу.

Суд признал Парушенкова виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, бандитизме, разбое, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.

Парушенков входил в банду, которая в 2009-2010 годах нападала и грабила нелегальные игорные клубы в Петербурге.

4 августа 2010 года автомобиль, в котором находились Парушенков и двое других членов банды — Михаил Баташев и Владислав Ворожцов — остановили сотрудники милиции. Во время досмотра багажника бандиты, перевозившие в машине оружие, открыли по милиционерам огонь. Один сотрудник милиции погиб, второй получил ранения.

Вскоре после нападения все члены банды, кроме Парушенкова были задержаны.

Парушенкова удалось задержать лишь летом 2016 года. Шесть лет, как выяснилось, он жил отшельником в лесу и питался грибами.

Остальным участникам банды приговор был вынесен в 2014 году. Владислав Ворожцов, признанный непосредственным исполнителем убийства, был приговорен к 21,5 годам заключения. В июне 2016 года Ворожовцов, как сообщала «Фонтанка», был убит в пересыльной тюрьме.