Скелетонист Никита Трегубов принес россиянам шестую медаль Олимпиады
Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал серебряную медаль зимней Олимпиады в Пхенчхане. По сумме четырех попыток спортсмен показал результат 3 минуты 22,18 секунды, сообщает ТАСС.
Первое место в соревнованиях по скелетону занял спортсмен Юн Сун Бин из Южной Кореи с результатом 3 минуты 20,55 секунды. Бронзу получил британец Доминик Парсонс. Его результат — 3 минуты 22,20 секунды.
«Завоевать серебро Олимпиады — просто непередаваемые ощущения, — сказал Трегубов ТАСС. — Подготовка была сложна как никогда, но я очень рад, что смог справиться со всеми трудностями, со всеми нервами и стать серебряным призером. Мне очень грустно, что рядом со мной не было товарищей по команде. Я бился не только за себя, но и за них… Когда я понял, что стал призером, испытал ощущение неописуемого счастья, поэтому я закричал».