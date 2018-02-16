Скелетонист Никита Трегубов принес россиянам шестую медаль Олимпиады

ТАСС
05:07, 16 февраля 2018
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Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал серебряную медаль зимней Олимпиады в Пхенчхане. По сумме четырех попыток спортсмен показал результат 3 минуты 22,18 секунды, сообщает ТАСС.

Первое место в соревнованиях по скелетону занял спортсмен Юн Сун Бин из Южной Кореи с результатом 3 минуты 20,55 секунды. Бронзу получил британец Доминик Парсонс. Его результат — 3 минуты 22,20 секунды.

«Завоевать серебро Олимпиады — просто непередаваемые ощущения, — сказал Трегубов ТАСС. — Подготовка была сложна как никогда, но я очень рад, что смог справиться со всеми трудностями, со всеми нервами и стать серебряным призером. Мне очень грустно, что рядом со мной не было товарищей по команде. Я бился не только за себя, но и за них… Когда я понял, что стал призером, испытал ощущение неописуемого счастья, поэтому я закричал».

ТАСС
Для сборной олимпийских атлетов из России медаль Трегубова стала шестой наградой в Пхенчхане. Всего на счету россиян две серебряные и четыре бронзовые медали.

Пхенчхан-2018

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