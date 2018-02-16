Скелетонист Никита Трегубов принес россиянам шестую медаль Олимпиады

«Завоевать серебро Олимпиады — просто непередаваемые ощущения, — сказал Трегубов ТАСС. — Подготовка была сложна как никогда, но я очень рад, что смог справиться со всеми трудностями, со всеми нервами и стать серебряным призером. Мне очень грустно, что рядом со мной не было товарищей по команде. Я бился не только за себя, но и за них… Когда я понял, что стал призером, испытал ощущение неописуемого счастья, поэтому я закричал».