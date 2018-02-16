Российские хоккеисты разгромили Словению на Олимпиаде

Мужская хоккейная сборная олимпийских атлетов из России обыграла национальную команду Словении во втором матче олимпийского турнира в Пхенчхане.

Встреча закончилась со счетом 8:2. В составе российской команды отметился хет-триком Кирилл Капризов (30-я, 41-я и 47-я минуты), дважды отличился Илья Ковальчук (18-я и 37-я минуты) и по одной шайбе забросили Сергей Мозякин (18-я минута), Александр Барабанов (26-я минута) и Илья Каблуков (28-я минута). У словенцев шайбы забросили Ян Муршак (33-я минута) и Жига Панце (60-я минута).