На большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников» во время ремонта произошел пожар

Во Владивостоке произошел пожар на большом противолодочном корабле Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». Корабль находится на ремонте на «Дальзаводе».

Как сообщили в пресс-службе флота, пожар начался в 9:45 (2:45 по Москве) в носовом помещении, где велась сварка. Через час его удалось локализовать.

После начала пожара с корабля эвакуировали членов экипажа и рабочих завода — всего на корабле находились 106 человек. На время ремонта на корабле не было боекомплекта и горючего, никакого значительного ущерба от пожара нет.