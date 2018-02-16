На большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников» во время ремонта произошел пожар
Во Владивостоке произошел пожар на большом противолодочном корабле Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». Корабль находится на ремонте на «Дальзаводе».
Как сообщили в пресс-службе флота, пожар начался в 9:45 (2:45 по Москве) в носовом помещении, где велась сварка. Через час его удалось локализовать.
После начала пожара с корабля эвакуировали членов экипажа и рабочих завода — всего на корабле находились 106 человек. На время ремонта на корабле не было боекомплекта и горючего, никакого значительного ущерба от пожара нет.
«Маршал Шапошников» находится на службе с 1986 года, он участвовал в наблюдении за операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе и в освобождении российских моряков, захваченных сомалийскими пиратами, в 2010 году. С 2015 года корабль проходит ремонт и модернизацию.