Журналист «Новой газеты» Али Феруз покинул Россию. Он полгода провел в центре содержания мигрантов

Журналист «Новой газеты» Али Феруз (Худоберди Нурматов) улетел из России в Германию. Как рассказала заместитель главного редактора издания Ольга Боброва, утром 15 февраля он вылетел из Шереметьево.

Российская полиция задержала Али Феруза в августе 2017 года около редакции «Новой газеты» в Москве. На него составили протокол о нарушении правил пребывания в России и отправили в центр содержания мигрантов для депортации в Узбекистан.

Дело Феруза было обжаловано в ЕСПЧ, который постановил, что его нельзя выдворять в Узбекистан, так как ему там может грозить преследование со стороны властей. После этого Верховный суд России потребовал пересмотреть дело Феруза и ему разрешили выехать в третью страну.