Журналист «Новой газеты» Али Феруз покинул Россию. Он полгода провел в центре содержания мигрантов

Медиазона
08:49, 15 февраля 2018
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Журналист «Новой газеты» Али Феруз (Худоберди Нурматов) улетел из России в Германию. Как рассказала заместитель главного редактора издания Ольга Боброва, утром 15 февраля он вылетел из Шереметьево.

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Российская полиция задержала Али Феруза в августе 2017 года около редакции «Новой газеты» в Москве. На него составили протокол о нарушении правил пребывания в России и отправили в центр содержания мигрантов для депортации в Узбекистан.
Дело Феруза было обжаловано в ЕСПЧ, который постановил, что его нельзя выдворять в Узбекистан, так как ему там может грозить преследование со стороны властей. После этого Верховный суд России потребовал пересмотреть дело Феруза и ему разрешили выехать в третью страну.

Дело Али Феруза

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