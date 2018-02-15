В Петербурге не согласовали марш памяти Бориса Немцова
Власти Санкт-Петербурга не согласовали проведение 25 февраля марша памяти Бориса Немцова, написал в фейсбуке координатор местного отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров.
По словам властей, по заявленному маршруту будут проводиться работы по благоустройству, а на Марсовом поле, где организаторы шествия хотели устроить митинг, запланированы «иные, ранее согласованные культурно-массовые мероприятия».
Пивоваров заверил, что марш состоится в любом случае.
Такое решение выглядит бредом, так как все годы мероприятие в Петербурге было согласованным и проходило без единого нарушения. Мы, конечно, продолжим диалог с администрацией, <…>, сделаем все возможное, чтобы [марш] прошел в согласованном формате.