В Петербурге не согласовали марш памяти Бориса Немцова

Андрей Пивоваров
15:51, 15 февраля 2018
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Власти Санкт-Петербурга не согласовали проведение 25 февраля марша памяти Бориса Немцова, написал в фейсбуке координатор местного отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров.

По словам властей, по заявленному маршруту будут проводиться работы по благоустройству, а на Марсовом поле, где организаторы шествия хотели устроить митинг, запланированы «иные, ранее согласованные культурно-массовые мероприятия».

Пивоваров заверил, что марш состоится в любом случае.

Такое решение выглядит бредом, так как все годы мероприятие в Петербурге было согласованным и проходило без единого нарушения. Мы, конечно, продолжим диалог с администрацией, <…>, сделаем все возможное, чтобы [марш] прошел в согласованном формате.

Андрей Пивоваров
Шествие в Санкт-Петербурге приурочено к третьей годовщине убийства политика Бориса Немцова. Организаторы планировали пройти по Каменноостровскому проспекту через Троицкий мост и устроить митинг на Марсовом поле.
В Москве мэрия согласовала проведение марша памяти Немцова 25 февраля. Шествие начнется на Страстном бульваре и пройдет до проспекта Сахарова.
Бориса Немцова застрелили возле московского Кремля 27 февраля 2015 года. Суд признал виновными в убийстве пятерых выходцев из Чечни. Предполагаемый организатор преступления находится в розыске — по версии следствия, это Руслан Мухудинов, водитель офицера батальона «Север» Руслана Геремеева. Заказчик убийства не установлен; адвокаты семьи Немцова считают, что это сам Геремеев.
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