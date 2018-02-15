Уволенного после жалобы Медведеву преподавателя из Таганрога восстановили в должности
Заслуженный учитель России Виктор Макаренко, уволенный из Таганрогского металлургического техникума после жалобы премьер-министру Дмитрию Медведеву, вернулся на работу. Об этом сообщает ростовское издание «Блокнот» со ссылкой на замминистра образования Ростовской области Андрея Фатеева и самого Виктора Макаренко.
Фатеев извинился перед преподавателем и всем коллективом техникума, представляя 15 февраля исполняющего обязанности директора Людмилу Прорерву, пишет «Блокнот»
Сам Макаренко поблагодарил за поддержку, которую ему оказали после увольнения.
«На мою проблему откликнулись многие. Я признателен всем! Благодарю бывших выпускников техникума, журналистов из интернет-изданий. Жаль, что проблема с отсутствием индексации зарплат бюджетников присутствует во многих регионах страны», — сказал Макаренко.