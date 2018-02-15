Уволенного после жалобы Медведеву преподавателя из Таганрога восстановили в должности

Блокнот
16:52, 15 февраля 2018
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Заслуженный учитель России Виктор Макаренко, уволенный из Таганрогского металлургического техникума после жалобы премьер-министру Дмитрию Медведеву, вернулся на работу. Об этом сообщает ростовское издание «Блокнот» со ссылкой на замминистра образования Ростовской области Андрея Фатеева и самого Виктора Макаренко.

Фатеев извинился перед преподавателем и всем коллективом техникума, представляя 15 февраля исполняющего обязанности директора Людмилу Прорерву, пишет «Блокнот»

Сам Макаренко поблагодарил за поддержку, которую ему оказали после увольнения.

«На мою проблему откликнулись многие. Я признателен всем! Благодарю бывших выпускников техникума, журналистов из интернет-изданий. Жаль, что проблема с отсутствием индексации зарплат бюджетников присутствует во многих регионах страны», — сказал Макаренко.

Блокнот
Виктора Макаренко уволили через 10 дней после того, как он первым подписал коллективное обращение преподавателей техникума к Дмитрию Медведеву; в нем педагоги жаловались на низкие зарплаты. В министерстве общего и профессионального образования Ростовской области заявили, что Макаренко был уволен за «дисциплинарные проступки».
Увольнение Макаренко вызвало резонанс; в ситуации поручил разобраться Дмитрий Медведев. Областные власти не нашли нарушений при выплате зарплаты в техникуме, но пришли к выводу, что министерство образования региона приняло «недостаточные меры реагирования на ситуацию». После этого уволившая Макаренко директор техникума ушла в отставку. Власти рекомендовали новому руководителю восстановить педагога в должности.

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