Уволенного после жалобы Медведеву преподавателя из Таганрога восстановили в должности

Заслуженный учитель России Виктор Макаренко, уволенный из Таганрогского металлургического техникума после жалобы премьер-министру Дмитрию Медведеву, вернулся на работу. Об этом сообщает ростовское издание «Блокнот» со ссылкой на замминистра образования Ростовской области Андрея Фатеева и самого Виктора Макаренко.

Фатеев извинился перед преподавателем и всем коллективом техникума, представляя 15 февраля исполняющего обязанности директора Людмилу Прорерву, пишет «Блокнот»

Сам Макаренко поблагодарил за поддержку, которую ему оказали после увольнения.