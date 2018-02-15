Российские фигуристы остались без медалей в парном катании на Олимпиаде

ТАСС
05:16, 15 февраля 2018
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Российские фигуристы проиграли соревнования спортивных пар на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Золотые медали завоевали немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо. По сумме двух программ они набрали 235,90 балла, установив при этом мировой рекорд в произвольной программе — 159,31 балла.

Серебро досталось китайской паре Суй Вэньцзин и Хань Цун (235,47 балла), а бронзу выиграли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (230,15 балла).

Две российские пары попали в десятку по итогам выступлений: Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место (224,93 балла), а Наталья Забияко и Александр Энберт стали седьмыми (212,88 балла). Еще один российский дуэт — Кристина Астахова и Алексей Рогонов — финишировал двенадцатым (194,45 балла).

Пхенчхан-2018

В активе сборной олимпийских атлетов из России, выступающей на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, пока пять завоеванных медалей: одна серебряная и четыре бронзовых.
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