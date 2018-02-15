Президент ЮАР Джейкоб Зума ушел в отставку

Ожидается, что президентом ЮАР будет избран глава партии и вице-президент страны Сирил Рамафоса.

Зума выступил с этим заявлением вскоре после того, как правящая партия Африканский национальный конгресс на фоне обвинений в коррупции потребовала от него покинуть пост, пригрозив .

«Хоть я и не согласен с решением руководителей моей организации, я всегда был дисциплинированным членом Африканского национального конгресса», — заявил он.

75-летний Джейкоб Зума стал президентом ЮАР в 2009 году. В 2014 году он был переизбран на второй срок, его полномочия оканчивались в 2019 году.

В отношении Джейкоба Зумы неоднократно выдвигались обвинения в коррупции. В 2017 году его обвинили в коррупции из-за связей с влиятельной семьей Гупта, члены которой якобы могли воздействовать на назначения в правительстве и заключение госконтрактов.

В декабре 2017 года Африканский национальный конгресс сместил Джейкоба Зуму с поста главы партии — вместо него лидером был назначен вице-президент Сирил Рамафоса.

В ноябре 2017 года в соседней Зимбабве под давлением военных был отстранен от власти президент Роберт Мугабе. Его место занял вице-президент Эммерсон Мнангагва.