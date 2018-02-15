На бывшего депутата завели дело об аферах с недвижимостью. Пострадавшим является футболист Федор Смолов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева о мошенничестве с недвижимостью, в результате которого пострадал нападающий клуба «Краснодар» и сборной России по футболу Федор Смолов.

Как пишет «Коммерсант», депутат от «Справедливой России» предложил футболисту приобрести за 191 миллион рублей квартиру площадью 194 квадратных метра в элитном жилом комплексе «Knightsbridge Private Park» в московском районе Хамовники. Соинвестором строительства выступало ООО «Оптима проперти менеджмент», контролируемое структурами Самиева.

Когда в марте 2017 года сделка состоялась, выяснилось, что купленная Смоловым недвижимость находится в залоге у «Связь-банка». Стороны заключили дополнительное соглашение, по которому «Оптима проперти менеджмент» обязалось расплатиться с банком в течение двух месяцев, но так этого и не сделало.