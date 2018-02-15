Иностранные посольства в Москве получили конверты с неизвестным порошком. Это оказался химикат для травли насекомых

Более десяти иностранных посольств в Москве 14-15 февраля получили конверты с неизвестным белым порошком. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что это оказалось вещество для травли насекомых.

Экспертиза показала, что в состав порошка входит пестицид фипронил, используемый в сельском хозяйстве и ветеринарии, сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что все письма были подписаны одним отправителем, не уточнив подробности.