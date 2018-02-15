Иностранные посольства в Москве получили конверты с неизвестным порошком. Это оказался химикат для травли насекомых
Более десяти иностранных посольств в Москве 14-15 февраля получили конверты с неизвестным белым порошком. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что это оказалось вещество для травли насекомых.
Экспертиза показала, что в состав порошка входит пестицид фипронил, используемый в сельском хозяйстве и ветеринарии, сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что все письма были подписаны одним отправителем, не уточнив подробности.
«Письма были разосланы в посольства Венгрии, Франции, Румынии, Чехии, Болгарии, Нидерландов, Польши и несколько других — всего получено более десятка писем», — сказал источник «Интерфакса».
Конверты с неизвестным порошком, по данным ТАСС, получили 13 иностранных посольств в Москве. К дипмиссиям выезжали мобильные лаборатории МЧС, которые проводили экспресс-анализ порошка; затем конверты передавались полиции для более обстоятельной экспертизы. Вещество оказалось безвредным.
Ранее конверты с неизвестным порошком были доставлены в один из офисов британского парламента, в офис экс-президента США Барака Обамы, а также сыну нынешнего президента США Дональду Трампу-младшему. Во всех трех случаях полиция заявила, что вещество не представляет опасности. Также о получении конверта с неизвестным порошком рассказал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.