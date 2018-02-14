Умер муж королевы Дании принц Хенрик

Принца госпитализировали в конце января с подозрением на опухоль легкого и легочную инфекцию. 83-летний муж королевы попросил выписать его, чтобы провести последние дни в кругу семьи.

Его Королевское Высочество принц Хенрик умер во сне во вторник 13 февраля в 11:18 во дворце Фреденсборг. Ее Величество королева и двое сыновей находились рядом с ним (англ. яз.).

Свадьба кронпринцессы Маргреты и Анри Мари Жана Андрэ, графа де Лаборд де Монпеза состоялась в 1967 году, после чего он принял титул принц Хенрик.

Когда Маргрете стала королевой в 1972 году, титул принца не изменили на короля, хотя он настаивал на этом. В 2017 году принц Хенрик объявил, что не хочет, чтобы его хоронили рядом с женой. Он заметил, что они не были в равном положении при жизни, а значит не должны быть на равных после смерти.