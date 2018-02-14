ЦИК не нашел «агитационной цели» в фильме «Путин». Но рекомендовал прекратить показ

Центризбирком не нашел признаков агитации в фильме Оливера Стоуна «Путин», показ которого 12 февраля начал Первый канал, но предложил отложить показ оставшихся серий до окончания выборов.

«Фильм не содержит призывы голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтения к какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата», — цитирует заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой «Интерфакс».

В действиях Первого канала, по словам Памфиловой, «отсутствует наличие агитационной цели».

При этом глава ЦИК подчеркнула, что Первому каналу, как и другим телеканалам, в период избирательной кампании следует действовать «с должной степенью осмотрительности».

ЦИК рекомендует Первому каналу «рассмотреть доводы и отложить дальнейший показ документального фильма „Путин“ до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта, показать оставшиеся серии после избирательной кампании» (цитата по РИА Новости).

Первый канал пока предложение ЦИК перенести показ оставшихся двух серий фильма «Путин» не прокомментировал.