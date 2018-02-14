На въезде в штаб-квартиру Агентства национальной безопасности США произошла перестрелка

На подъезде к штаб-квартире Агентства национальной безопасности США (АНБ) произошла перестрелка. Один человек получил ранения, заявили в ведомстве.

Как сообщает телеканал CBS, около въезда на территорию АНБ был остановлен черный внедорожник. На лобовом стекле машины видны пулевые отверстия. В полиции не уточнили, идет ли речь о том, что охрана стреляла по приближающейся машине.

После перестрелки был задержан один человек. Находился ли он внутри машины и был ли он ранен при задержании, не сообщается.

В Белом доме сообщили, что президенту Дональду Трампу доложили о перестрелке.

Scene outside NSA after shooting this morning pic.twitter.com/Sb5uTozrmo — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) February 14, 2018