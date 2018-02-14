МОК не пригласил на Олимпиаду двух россиян. Их не было в заявке от федераций

Обновление. Представитель Олимпийского комитета России Константин Выборнов заявил «Интерфаксу», что спортсмены Сергей Грязцов и Дмитрий Попов не были приглашены на Олимпиаду не по ошибке МОК, а потому что российские спортивные федерации «не включили их в свою заявку по спортивному принципу». «Никто никого не банил, не „отцеплял“, МОК говорил, что не было заявки от ОКР, а у нас не было от федераций», — пояснил он.

Двое российских спортсменов — конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов — были допущены до олимпийских соревнований рабочей комиссией МОК, однако по какой-то причине в итоге не получили приглашения на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. Об этом говорится в мотивировочной части решения о недопуске россиян до Игр, опубликованной на сайте Спортивного арбитражного суда.

После официального отстранения сборной России от соревнований Олимпийский комитет России направил МОК список из 500 спортсменов, не замешанных в допинговом скандале, которых предлагалось отправить на зимние Игры в Южной Корее в индивидуальном порядке. Из них МОК предварительно отобрал 389 спортсменов.

Как указывает арбитраж, в этом списке также должны были находиться фамилии Сергея Грязцова и Дмитрия Попова, которые были признаны комиссией МОК «чистыми» спортсменами. Арбитраж указывает, что не знает причин, по которой россиян не допустили до соревнований, однако отмечает, что итоговое решение по ним является спорным.

Тем временем директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что комиссия имела достаточно оснований не приглашать Грязцова и Попова на Олимпиаду.