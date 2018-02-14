Минкульт решил не наказывать кинотеатр «Пионер» за показ «Смерти Сталина»

Накануне руководство кинотеатра было оштрафовано на 80 тысяч рублей по ходатайству Минкульта за показ без прокатного удостоверения другого фильма о советском вожде — французской ленты «Диван Сталина».

Министерство культуры России отозвало из мирового суда протокол о нарушении закона московским кинотеатром «Пионер» при показе британского сатирического фильма «Смерть Сталина», сообщают «Ведомости».

23 января министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у картины режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Это произошло за два дня до премьеры фильма в России. Поводом к этому явились многочисленные жалобы российских чиновников, обвинявших создателей ленты в глумлении над историей и усмотревших в картине признаки экстремизма.

Несмотря на официальный запрет, руководство кинотеатра «Пионер» провело пять показов фильма «Смерть Сталина» 25-27 января, но после сняло с проката «по независящим причинам». В то же время в кинотеатре в рамках фестиваля «Наконец-то в кино» состоялся показ фильм «Диван Сталина». Минкульт пожаловался в мировой суд на показ обеих кинолент.