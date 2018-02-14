Глава МОК рассказал российским спортсменам, почему и как их пустили на Игры

ТАСС
14:07, 14 февраля 2018
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Глава Международного олимпийского комитета МОК Томас Бах 14 февраля встретился в Пхенчхане с российскими участниками Олимпиады, сообщили несколько спортсменов.

Речь на встрече шла, в первую очередь, о решении МОК допустить до участия в Играх лишь некоторых из заявленных Россией спортсменов. Бах объяснил, почему было принято такое решение.

«Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые все проверяли, по каждому спортсмену отдельно. У МОК были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов», — рассказал бобслеист Максим Андрианов.

«Суть разговора была в том, что они пригласили нас на эти Игры, то есть не отстранили всю страну в целом, чтобы доказать, что в России есть сильные молодые и „чистые“ спортсмены. Прежде всего доказать это другим странам <…> Также нам объяснили, по каким критериям проходил отбор», — рассказала лыжница Анастасия Седова агентству «Р-Спорт».

По словам Андрианова, о встрече с Бахом он узнал лишь в день ее проведения. «Насколько я понял, инициатива исходила от главы МОК», — сказал он.

«Вопросов было достаточно много, глава МОК старался дать ответ на каждый из них. Мне кажется, эта встреча была важна и для нас, и для него», — рассказал [бобслеист Максим] Андрианов.

ТАСС
Международный олимпийский комитет из-за допингового скандала не допустил сборную Россию до Олимпиады в Пхенчхане. Отдельным спортсменам разрешили участвовать в Играх под олимпийским флагом.
МОК пригласил на Олимпиаду в общей сложности 169 российских спортсменов (в предварительной расширенной заявке России было 500 человек). Среди них не оказалось многих лидеров сборной, которых никогда не уличали в использовании допинга. Они опротестовали решение МОК в спортивном арбитраже, но проиграли.

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