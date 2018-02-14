Глава МОК рассказал российским спортсменам, почему и как их пустили на Игры

Глава Международного олимпийского комитета МОК Томас Бах 14 февраля встретился в Пхенчхане с российскими участниками Олимпиады, сообщили несколько спортсменов.

Речь на встрече шла, в первую очередь, о решении МОК допустить до участия в Играх лишь некоторых из заявленных Россией спортсменов. Бах объяснил, почему было принято такое решение.

«Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые все проверяли, по каждому спортсмену отдельно. У МОК были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов», — рассказал бобслеист Максим Андрианов.

«Суть разговора была в том, что они пригласили нас на эти Игры, то есть не отстранили всю страну в целом, чтобы доказать, что в России есть сильные молодые и „чистые“ спортсмены. Прежде всего доказать это другим странам <…> Также нам объяснили, по каким критериям проходил отбор», — рассказала лыжница Анастасия Седова агентству «Р-Спорт».

По словам Андрианова, о встрече с Бахом он узнал лишь в день ее проведения. «Насколько я понял, инициатива исходила от главы МОК», — сказал он.