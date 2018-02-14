«Альфа-капитал» зафиксировал рекордный приток средств из-за угрозы санкций

Ведомости
14:06, 14 февраля 2018
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Управляющая компания «Альфа-капитал» заявила о резко возросшем притоке средств клиентов, одной из причин которого стала «санкционная тематика», сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Прайм».

По словам гендиректора «Альфа-капитал» Ирины Кривошеевой, приток средств в январе — начале февраля превысил 11 миллиардов рублей. «Это где-то в четыре раза больше, чем за аналогичный период [прошлого года]», — рассказала она.

Иностранные финансовые компании, заявила Кривошеева, последнее время особо тщательно проверяют информацию о клиентах-россиянах, даже не попавших в санкционные списки. Граждан РФ, по ее словам, это заставляет задуматься о возможности возврата части средств в Россию.

«Если даже человек не из санкционного списка, но его спросят в крупных швейцарских домах обо всем, о чем только можно, за прошедшие 20 лет. Если он где-то что-то не ответит, то ему будет просто некомфортно <…>. Поэтому клиенты, возможно даже из санкционных списков, понимая: а вдруг будут дополнительные вопросы, а вдруг не выпустят какую-то часть средств, думают: «Может, правильнее диверсифицировать, вернуть какую-то часть средств», — прокомментировала она.

Ведомости
Минфин США в конце января представил так называемый «кремлевский список», в который вошли «особо приближенные к Путину» российские чиновники и бизнесмены. В списке 210 человек, в том числе все российские бизнесмены, чье состояние превышает 1 миллиард долларов.
Предполагается, что в отношении фигурантов списка будут введены санкции, однако какими именно будут ограничительные меры и на кого они будут распространяться, пока не объявлено.
В 2017 году чистый отток капитала из России, по оценкам ЦБ, составил 31,3 миллиарда долларов. Годом ранее отток капитала составлял 19,8 миллиарда долларов.

"Кремлевский список"

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