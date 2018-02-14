«Альфа-капитал» зафиксировал рекордный приток средств из-за угрозы санкций

Управляющая компания «Альфа-капитал» заявила о резко возросшем притоке средств клиентов, одной из причин которого стала «санкционная тематика», сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Прайм».

По словам гендиректора «Альфа-капитал» Ирины Кривошеевой, приток средств в январе — начале февраля превысил 11 миллиардов рублей. «Это где-то в четыре раза больше, чем за аналогичный период [прошлого года]», — рассказала она.

Иностранные финансовые компании, заявила Кривошеева, последнее время особо тщательно проверяют информацию о клиентах-россиянах, даже не попавших в санкционные списки. Граждан РФ, по ее словам, это заставляет задуматься о возможности возврата части средств в Россию.