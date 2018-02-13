В Подмосковье на Киевском и Белорусском направлениях произошел сбой в движении электричек

Движение пригородных поездов на Киевском и Белорусском направлениях в Подмосковье утром 13 февраля было нарушено.

На Киевском направлении, сообщается на сайте РЖД, около 7:55 мск на перегоне Внуково — Лесной Городок сломалась электричка. Было организовано реверсивное движение, при котором поезда пропускаются поочередно по одному пути. Поезда, включая аэроэкспрессы, следуют с увеличенными интервалами.

В твиттере ЦППК, осуществляющей пригородные перевозки, говорится, что поезда на Киевском направлении задерживаются до 45 минут. В свою очередь пользователи твиттера сообщают, что в отдельных случаях опоздание достигает двух часов.

Также утром 13 февраля по техническим причинам было остановлено движение поездов на Белорусском направлении на перегоне Одинцово — Кунцево-1 в сторону Москвы. Как сообщается на сайте РЖД, «произошла разрегулировка контактной сети». Последствия аварии устранены, но поезда следуют с увеличенными интервалами.

По данным ЦППК, электрички на этом направлении задерживались более чем на час.