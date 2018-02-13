Банк России создал департамент информационной безопасности

В ЦБ создан отдельный департамент информационной безопасности. Соответствующее решение, сообщил во вторник зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, было «принято буквально на днях».

В департамент войдет подразделение ЦБ по информационной безопасности FinCERT и ряд других структур.

Кроме того, рассказал Скобелкин, у Банка России появится центр компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы.

Основными задачами центра компетенции, заявил зампред ЦБ, будут «определение потребностей рынка в совершенствовании вопросов киберустойчивости и регулирования», а также обмен данным об инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении финансовых операций».