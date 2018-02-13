Банк России создал департамент информационной безопасности

Интерфакс
08:01, 13 февраля 2018
Надежный источник

В ЦБ создан отдельный департамент информационной безопасности. Соответствующее решение, сообщил во вторник зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, было «принято буквально на днях».

В департамент войдет подразделение ЦБ по информационной безопасности FinCERT и ряд других структур.

Кроме того, рассказал Скобелкин, у Банка России появится центр компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы.

Основными задачами центра компетенции, заявил зампред ЦБ, будут «определение потребностей рынка в совершенствовании вопросов киберустойчивости и регулирования», а также обмен данным об инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении финансовых операций».

Ранее в структуру ЦБ входило главное управление безопасности и защиты информации и  FinCERT — центр по кибербезопасности .
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