Петербургская прокуратура начала проверку сообщений о поборах и молитвах в спортшколе олимпийского резерва

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку информации о незаконных методах воспитания детей и сборе денег с их родителей в Спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Выборгском районе.

Родители воспитанников школы, учащихся на отделении спортивной акробатики, ранее пожаловались уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой, что тренеры унижают и оскорбляют детей, необоснованно их наказывают и отчисляют. Одна из девочек получила травму, когда ее в качестве наказания заставили заниматься без страховки и присмотра тренера.

По словам родителей, в школе практикуют такие методы воспитания, как молитвы и медитации. Детей также заставляют разрисовывать мандалы — геометрические символы, сакральные для буддистов.

В сообщении на сайте детского омбудсмена Петербурга говорится, что родители воспитанников школы регулярно сдавали деньги на различные нужды, включая покупку оборудования для гимнастического зала и оплату услуг психолога. При этом договоров со школой о предоставлении услуг на коммерческой основе родители не подписывали.