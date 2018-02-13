Петербургская прокуратура начала проверку сообщений о поборах и молитвах в спортшколе олимпийского резерва

Прокуратура Санкт-Петербурга
11:00, 13 февраля 2018
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Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку информации о незаконных методах воспитания детей и сборе денег с их родителей в Спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Выборгском районе.

Родители воспитанников школы, учащихся на отделении спортивной акробатики, ранее пожаловались уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой, что тренеры унижают и оскорбляют детей, необоснованно их наказывают и отчисляют. Одна из девочек получила травму, когда ее в качестве наказания заставили заниматься без страховки и присмотра тренера.

По словам родителей, в школе практикуют такие методы воспитания, как молитвы и медитации. Детей также заставляют разрисовывать мандалы — геометрические символы, сакральные для буддистов.

В сообщении на сайте детского омбудсмена Петербурга говорится, что родители воспитанников школы регулярно сдавали деньги на различные нужды, включая покупку оборудования для гимнастического зала и оплату услуг психолога. При этом договоров со школой о предоставлении услуг на коммерческой основе родители не подписывали.

Прокуроры выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам тщательной проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Прокуратура Санкт-Петербурга
В декабре 2017 года прокуратура обнаружила нарушения в другой петербургской спортшколе — во Фрунзенском районе. Родители воспитанников рассказали, что десятилетних гимнасток сняли с тренировки и отправили мыть общественный туалет. Одна из девочек заразилась кишечной инфекцией.
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