На Украине двое российских военнослужащих приговорены к 13 и 14 годам тюрьмы
В Киеве вынесены приговоры российским военнослужащим Максиму Одинцову и Александру Баранову. Их обвиняли в госизмене и дезертирстве.
Одинцов приговорен к 14 годам заключения, а Баранов — к 13 годам. Защита, сообщает РИА Новости, рассматривает возможность подачи апелляции.
Максим Одинцов и Александр Баранов проживали на территории Крыма и до присоединения полуострова к России служили в украинской армии. Впоследствии они поступили на службу в российскую армию.
В ноябре 2016 года Одинцов и Баранов были задержаны сотрудниками СБУ на границе Крыма и Херсонской области Украины. В отношении них были возбуждены дела о госизмене и дезертирстве.
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении российских военнослужащих. По версии СК, украинцы Роман Ткаченко и Сергей Павленко связались в соцсетях с Одинцовым и Барановым, пообещав помочь им с получением подлинников документов об образовании. Они, заявлял Следственный комитет, уговорили российских военнослужащих пересечь границу, после чего Одинцов и Баранов были задержаны сотрудниками СБУ. Ткаченко и Павленко СК заочно предъявил обвинения.