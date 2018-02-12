Жена Дональда Трампа-младшего попала в больницу. Она открыла конверт с неизвестным порошком

Жену старшего сына президента США Ванессу Трамп госпитализировали 12 февраля, после того, как она открыла конверт с неизвестным белым порошком. Об этом сообщает канал Fox News с ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Ванесса Трамп вскрыла письмо, которое было адресовано ее мужу, Дональду Трампу-младшему. Это произошло около 10 утра по местному времени (18:00 по Москве) в квартире супругов на Манхэттене.

Неизвестно, что за порошок находился в конверте, но предварительный анализ показал, что он не представляет опасности. Госпитализация Ванессы Трамп была лишь мерой предосторожности, сообщила полиция. В каком состоянии сейчас находится невестка президента, неизвестно. Вместе с Ванессой Трамп в больницу поступили еще два человека, сообщает канал ABC7; их имена не сообщаются.

Инцидент расследуют сотрудники полиции Нью-Йорка и Секретной службы США, которая занимается охраной президента и его семьи, сообщает Reuters.