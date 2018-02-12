В гостинице «Космос» в Москве произошел пожар. Постояльцев и персонал эвакуировали
Обновление: Из гостиницы «Космос» были эвакуированы около 230 человек. В 12:59 мск, отчиталось МЧС, пожар был ликвидирован.
В московской гостинице «Космос» произошел пожар. Очаг возгорания, по данным источников агентства «Москва» в экстренных службах, находится на 15 этаже.
«С торца здания виден дым, людей выводят на улицу, устанавливается очаг пожара», — сказал собеседник агентства.
Агентству ТАСС в экстренных службах города сообщили, что проверяют сообщение о пожаре в «Космосе». К гостинице отправлены 15 пожарно-спасательных подразделений.
Гостиница «Космос» расположена по адресу: Проспект Мира, 150. 25-этажное здание было построено в конце 1970-х годов. В «Космосе» 1777 номеров — это одна из крупнейших гостиниц в России и Европе.