Развлекательная часть «Московской масленицы» отменена из-за крушения Ан-148

Развлекательные мероприятия, которые должны были пройти 12 февраля в рамках фестиваля «Московская масленица», отменены из-за крушения Ан-148, сообщается на сайте мэрии.

На борту самолета «Саратовских авиалиний», разбившегося в Подмосковье, находились 11 жителей Москвы, заявил мэр города Сергей Собянин. Семьям погибших будет выделена дополнительная материальная помощь и оказана адресная поддержка, цитирует «Интерфакс» заявление Собянина.

Как пояснила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, семьи погибших москвичей получат дополнительно по одному миллиону рублей.

Ранее сообщалось, что родственники погибших при крушении Ан-148 получат по одному миллиону рублей от властей Оренбургской и Московской областей, а также могут рассчитывать на выплату страховки в размере двух миллионов рублей.