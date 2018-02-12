Развлекательная часть «Московской масленицы» отменена из-за крушения Ан-148

Мэрия Москвы
07:35, 12 февраля 2018
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Развлекательные мероприятия, которые должны были пройти 12 февраля в рамках фестиваля «Московская масленица», отменены из-за крушения Ан-148, сообщается на сайте мэрии.

На борту самолета «Саратовских авиалиний», разбившегося в Подмосковье, находились 11 жителей Москвы, заявил мэр города Сергей Собянин. Семьям погибших будет выделена дополнительная материальная помощь и оказана адресная поддержка, цитирует «Интерфакс» заявление Собянина.

Как пояснила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, семьи погибших москвичей получат дополнительно по одному миллиону рублей.

Ранее сообщалось, что родственники погибших при крушении Ан-148 получат по одному миллиону рублей от властей Оренбургской и Московской областей, а также могут рассчитывать на выплату страховки в размере двух миллионов рублей.

По обычному графику проведут образовательные мастер-классы. Также будут работать торговые и ресторанные шале.

Мэрия Москвы
Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье. На борту самолета находился 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.
Более 30 пассажиров разбившегося самолета были жителями Оренбургской области, где 12 февраля объявлен день траура. В числе прочих на борту, сообщает «Фонтанка», находились трое жителей Санкт-Петербурга.

Крушение Ан-148 в Подмосковье

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Катастрофа Ан-148: погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа Видео и фотографии с места крушения

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