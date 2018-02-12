ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу активиста «Открытой России». Его осудили за репост, а потом за репост новости про суд

Ведомости
06:25, 12 февраля 2018
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу активиста партии «Парнас» из Чувашии Дмитрия Семенова, пишут «Ведомости».

Семенов сначала был оштрафован за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова, а затем за репост новости о том, как суд рассматривал его административное дело.

В жалобе, направленной в ЕСПЧ, Семенов указывает, что, штрафуя за репосты в соцсети, российские власти нарушили его право на свободу выражения мнения, свободу собраний и право на свободные выборы, так как наказание по ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов) предусматривает запрет избираться и выступать организатором публичных мероприятий.

Именно запрет на участие в выборах, по мнению Семенова, баллотировавшегося в Госдуму от «Парнаса», и был причиной, по которой на него завели административные дела.

Представляющий Семенова в ЕСПЧ юрист «Международной Агоры» Алексей Глухов говорит, что обычно ЕСПЧ с большой неохотой берется за жалобы административно наказанных (кроме решений об аресте) — просто потому, что в таких случаях трудно сказать, что заявитель сильно пострадал. Но в данном случае административное наказание порождает серьезное поражение в правах и именно этот факт привлек внимание суда, отмечает юрист.

Ведомости
В ноябре 2016 года Дмитрий Семенов был оштрафован на 1 тысячу рублей за репост фотографии Виталия Милонова в футболке с лозунгом о православии, внесенном в список экстремистских материалов. Суд признал его виновным по 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов).
В феврале 2017 года на Семенова было заведено новое административное дело. На этот раз за перепост новости о том, как его судили за репост фотографии Милонова. В новости упоминался лозунг, размещенный на футболке, что суд счел распространением экстремистских материалов.
В последние годы в России резко возросло число привлеченных к административной ответственности за распространение экстремистских материалов и публичную демонстрацию нацистской или экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Если в 2013 году, по данным Судебного департамента при Верховном суде, по этим двум статьям было вынесено в общей сложности чуть более 650 решений о привлечении к ответственности, то в 2016 году — почти 3,5 тысячи.

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