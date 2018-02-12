ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу активиста «Открытой России». Его осудили за репост, а потом за репост новости про суд
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу активиста партии «Парнас» из Чувашии Дмитрия Семенова, пишут «Ведомости».
Семенов сначала был оштрафован за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова, а затем за репост новости о том, как суд рассматривал его административное дело.
В жалобе, направленной в ЕСПЧ, Семенов указывает, что, штрафуя за репосты в соцсети, российские власти нарушили его право на свободу выражения мнения, свободу собраний и право на свободные выборы, так как наказание по ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов) предусматривает запрет избираться и выступать организатором публичных мероприятий.
Именно запрет на участие в выборах, по мнению Семенова, баллотировавшегося в Госдуму от «Парнаса», и был причиной, по которой на него завели административные дела.
Представляющий Семенова в ЕСПЧ юрист «Международной Агоры» Алексей Глухов говорит, что обычно ЕСПЧ с большой неохотой берется за жалобы административно наказанных (кроме решений об аресте) — просто потому, что в таких случаях трудно сказать, что заявитель сильно пострадал. Но в данном случае административное наказание порождает серьезное поражение в правах и именно этот факт привлек внимание суда, отмечает юрист.