Экспертиза: погибшего пациента гематолога Елены Мисюриной можно было спасти

В мотивировочной части приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной говорится, что процедура биопсии, которую она сделала пациенту, была проведена «с нарушением методики, тактики и техники», пишет «Коммерсант», в распоряжении которого оказался документ.

Также в мотивировочной части говорится, что в документах Александра Бобкова, виновной в смерти которого суд признал Мисюрину, отсутствует добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.

При этом в экспертных заключениях, которые приведены в мотивировочной части приговора, указывается, что при оказании медицинской помощи пациенту в клинической больнице № 3, не были использованы обязательные методы инструментальной диагностики (УЗИ брюшной полости), не были приняты во внимание клинические проявления кровотечения и не учтен факт проведенной биопсии.

«Правильно установленный диагноз при поступлении пациента в стационар и своевременное оперативное вмешательство могли предотвратить летальный исход», — говорится в заключении экспертов.

Вскрытие проводилось в ГКБ № 1, указывается в приговоре, его делал патологоанатом, который по совместительству работает в клинической больнице № 3. На вскрытии присутствовал хирург, ассистировавший на операции Бобкова.

Патологоанатом, говорится в мотивировочной части приговора, пришел к выводу, что смерть наступила от выраженного кровотечения после трепанобиопсии. Фото и видеофиксация вскрытия не проводились.

Эксперты, чьи выводы приводятся в документе, указывают, что в акте патологоанатомического исследования «не описана точная локализация следа от трепанобиопсии», а также указывают, что если бы во время процедуры «трепан попал в артерию, был бы свистящий поток крови и больной бы сразу потерял давление».

«Заболевания, которые были у пациента, могли спровоцировать спонтанное кровотечение и развитие ДВС-синдрома, никак не связанное с трепанобиопсией», — приводится в документе мнение завкафедрой гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, академика РАН Андрея Воробьева.